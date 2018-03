Festa del papà 2018: come festeggiano i vip, scatto dopo scatto

Anche per i vip è tempo di celebrare la "Festa del papà".

Tra torte e messaggi, tanti i personaggi dello spettacolo che festeggiano il loro “capofamiglia”. C’è chi, come Romina Junior, dedica al padre Al Bano un post con tanto di foto “vintage”, e chi invece si scioglie in un abbraccio con la sua piccolina, come Francesco Arca e la sua Maria Sole.

Il tutto condiviso sui social. E noi abbiamo selezionato i post più belli.