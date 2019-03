Festa del papà vip: le dediche più belle delle star, da Marcuzzi a Pieraccioni

Anche per i vip è tempo di celebrare la Festa del Papà. Tra dediche, regali e ricordi, sono tante le star del mondo dello spettacolo che hanno voluto omaggiare via social la giornata speciale del 19 marzo.

Festa del papà Vip, da Marcuzzi ad Emma

C'è Alessia Marcuzzi, che condivide tra le Instagram Stories uno scatto col padre, corredato da un grande cuore. E poi Leonardo Pieraccioni, che non rinuncia alla consueta ironia: "Festa del babbo: solo una volta ho visto davvero emozionato i’ mi’ babbo per il lavoro che faccio e cioè quando a teatro venne a vedermi Valeria Marini". E ancora Emma Marrone con una foto in cui suona sul palco dell'ultimo concerto a Roma insieme a papà Rosario.

In occasione della Festa del Papà abbiamo selezionato per voi i messaggi più belli pubblicati dai vip. Di seguito trovate la gallery, scatto dopo scatto. Qual è il vostro preferito?