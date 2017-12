Festa in casa della fidanzata di Maxi Lopez: musica troppo alta, il vicino chiama la polizia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Festa con finale decisamente a sorpresa per Daniela Christiansson, top model svedese e fidanzata di Maxi Lopez, calciatore ex Milan ora in forza all'Udinese. Nei giorni scorsi, infatti, la modella e influencer si è vista la polizia bussare alla sua porta a tarda sera dopo le segnalazioni di alcuni vicini, evidentemente disturbati dal volume troppo alto della musica.

A ricostruire tutti i passaggi, non senza un pizzico di ironia, è stata proprio la Christiansson, che mercoledì ha pubblicato su Instagram un video del party, che dovrebbe invece risalire al 10 dicembre. Nelle immagini si vedono la modella e la sua collega Jelena Markovic che danzano sulle note di "Voglio ballare con te" in un appartamento in zona CityLife.

"Dopo un pomeriggio di shooting, la neve cadeva su Milano, sulla cena per il compleanno di Bebo, e questo piccolo balletto tra noi ha convinto i vicini a chiamare la polizia", ha scritto la giovane.

L'intervento degli agenti, alla fine, si è concluso con un nulla di fatto e la Christiansson ha scherzato, sempre sul social, spiegando che "i poliziotti alla fine non sono stati così cattivi quando una bionda e una mora hanno aperto la porta". Quindi, una piccola, ultima, bordata ai vicini con l'hashtag "un piccolo party non ha mai ucciso nessuno".

La notizia su Milano Today