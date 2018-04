Buon compleanno Santiago, alla festa organizzata da Belen anche i De Martino

Maghi, truccatori, dj, animatori e tanti amici. Non mancava proprio niente alla festa organizzata da Belen Rodriguez per il compleanno di Santiago. Assente solo il papà, impegnato ancora per qualche giorno con l'Isola dei Famosi in Honduras, da dove non ha fatto mancare gli auguri al suo ometto, ma al suo posto a Milano è arrivata tutta la famiglia De Martino.

La showgirl ha invitato ex suoceri e cognati per festeggiare i 5 anni del figlio avuto dal ballerino. Rapporti distesi tra le due famiglie, come si può notare anche dalle foto condivise dalla showgirl sui social, unite più che mai quando si tratta del piccolo Santiago.

I genitori e i fratelli di Stefano non vedono spesso il bambino, che vive a Milano con la mamma, ed erano al settimo cielo in questo giorno speciale.