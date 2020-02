La fidanzata di Andrea Denver irrompe sui social: "Ecco il video che il GF non ha mostrato"

Andrea Denver può dormire sogni tranquilli. La sua fidanzata Anna Wolf lo aspetta a braccia aperte mentre lui si gode la villeggiatura nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore, infatti, la ragazza americana ha condiviso su Instagram un video in cui esprime tutto il suo amore per il concorrente del reality show di Canale 5, ma precisa: "Non avrei mai pensato di dover pubblicare questo. Il Gf mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non l’hanno mai mostrato".

Il video di Anna Wolf per Andrea Denver

"Ciao Andrea, spero che tu stia bene e stia resistendo lì - dice la bellissima Anna, occhi di ghiaccio e lunghi capelli neri - Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono in casa con la mia famiglia in North Caroline. Ho sentito che sei un po' preoccupato ed anche a volte un po' giù di morale, ma voglio che tu sappia che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti. Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stia facendo! Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto, ti amo".

Ma come mai - ammesso che Anna dica la verità - il video non è stato mostrato? E' probabile che i recenti fatti avvenuti al GF Vip - vedi alla voce: squalifica di Clizia Incorvaia - non abbiano lasciato abbastanza tempo per far sì che la produzione mandasse in onda il filmato. Oppure è altrettanto probabile che la redazione voglia lasciare Denver libero di vivere la sua avventura privo di condizionamenti esterni. Così come è possibile che gli autori non vogliano interferire nella conoscenza di Andrea con altre ragazze della Casa, dal momento che questo porterebbe succulento materiale per il reality. "Mi piace Denver, ma come faccio a provarci, è fidanzato, facciamolo sfidanzare!", ha già ammesso la coinquilina Sara Soldati. Implacabile la risposta di Paola di Benedetto: "Se ti piace nessuno può toglierti la possibilità di provarci".

La storia tra Andrea Denver e Anna Wolf

Andrea Denver e Anna Wolf vivono da due anni una relazione tormentata, che Andrea definisce un "tira e molla". Americana, vive a New York e gira il mondo per fare sfilate di moda. Durante una conversazione nella Casa, Andrea si è definito "mezzo impegnato". "Il problema è la differenza d'età - ha spiegato - che è minima ma si fa sentire, ovvero cinque anni. Io vorrei tornare in Italia, lei adora l'Italia ma vuole vivere negli Stati Uniti perché ha paura di lasciare la famiglia. Questa esperienza per me è un piccolo test. Perché se uno riesce a stare qua un mese, due mesi, allora sono test importanti anche per il rapporto. Non sono entrato qui con l'idea di trovarmi la fidanzata, ma non si può mai sapere".