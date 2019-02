Notte da incubo per Nicoletta Larini, la fidanzata di Bettarini in lacrime in autostrada

Disavventura per Nicoletta Larini. Rimasta sola soletta in Italia a seguito della partenza di Stefano Bettarini per l'Isola dei Famosi, la fidanzata dell'ex calciatore ha vissuto una notte da incubo in autostrada. La 25enne, figlia dell'ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, ha infatti perso il senso dell'orientamento ed è andata nel panico.

Il fatto è avvenuto mercoledì sera, mentre Nicoletta stava facendo rientro a Viareggio, città in cui vive, da Milano, dove si era recata per partecipare alle registrazioni dell'Isola. Presa dall'ansia, è scoppiata a piangere ed ha documentato tutto sui social. In un primo momento è rimasta bloccata vicino Bologna a causa di un incidente e poi si è ritrovata in un Autogrill vicino a Novara. A quel punto, presa dallo sconforto, ha chiamato la polizia stradala per avere soccorso. I video sono stati poi cancellati dai social: "Tanto avrete capito che sono arrivata sana e salva".