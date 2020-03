Coronavirus, la fidanzata di Dybala rompe il silenzio: "Tosse e dolori al corpo, sensazione perenne di disagio"

"Ho voluto fare questo video per evitare la diffusione di notizie false, soprattutto per le persone che stanno vicino a me. Anche se con loro ho parlato, ma preferisco comunque che tutti voi lo sappiate dalla mia voce". Comincia così il video in cui Oriana Sabatini, giovane fidanzata di Paulo Dybala, calciatore della Juventus, informa i follower di aver contratto il coronavirus. Posivito al tampo anche l'attaccante argentino, "ma sto bene", ha precisato in una nota diffusa nella serata di ieri.

Coronavirus, il racconto di Oriana Sabatini su Instagram

Oriana racconta l'approccio alla malattia sin dai primi sintomi, ma precisa che al momento la situazione è sotto controllo. "Due giorni fa io, il mio ragazzo e un’altra persona che sta vivendo con noi, abbiamo fatto il test per sapere se eravamo positivi al Coronavirus - spiega - Oggi abbiamo ricevuto i risultati e siamo tutti positivi. Io avevo sintomi: tosse, dolori al corpo e alla testa. Mi continuavo ad allenare perché non sapevo di avere qualcosa, ma non mi sentivo bene. Ora i sintomi sono calati, ho sempre una sensazione di disagio, però in generale sto bene".

L'appello a ad attenersi alle misure anti-contagio imposte dal governo per arginare l'emergenza sanitaria. "Volevo fare questo video perché, soprattutto stando in Italia che in questo momento è il Paese con più infetti al mondo, ci stiamo informando ogni giorno sull’evoluzione di questo virus e vedo sempre gente che vuole viaggiare o fare altro - prosegue - Credo non abbiano capito la gravità della situazione e il rischio di avere tanti contagiati in un solo momento, soprattutto per un Paese come l’Argentina. Non si muore tanto per la letalità del virus, ma la gente muore in ospedale perché non bastano i posti, i materiali medici. Detto tutto questo, vorrei che non vi preoccupaste più di tanto: per fortuna per noi non è così grave, ma può esserlo per i nostri genitori, per le persone anziane. Perciò state a casa".

Juve, Dybala terzo calciatore positivo al coronavirus

Dybala è il terzo giocatore della Juventus colpito dal coronavirus dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Lo stesso club ha comunicato sul proprio sito la positività: "Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare, continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".