Luca Urso, fidanzato di Alessandra Tripoli: "Così, dopo tanti tentativi, mi ha detto di essere incinta"

E' da tanto che Alessandra Tripoli e il compagno Luca Urso sognavano di mettere su famiglia e finalmente il loro momento è arrivato. Tutto l'amore messo nella ricerca di questo figlio si evince dall'ultimo post condiviso su Instagram da lui, ballerino proprio come la compagna, in cui confessa di essere scoppiato in lacrime di fronte alla notizia.

Alessandra Tripoli incinta, il racconto del fidanzato

Luca Urso racconta via social il momento esatto in cui Alessandra gli ha rivelato di essere rimasta incinta. "“Amore mio è positivo”. La frase più bella che io abbia mai sentito, le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu Che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa".

"Si, tra qualche mese saremo in 3 - si legge ancora - Così mi sono innamorato una seconda volta. Non vediamo l’ora di averti tra le braccia amore mio. Mamma e papà ti aspettano con ansia".

Chi è il fidanzato di Alessandra Tripoli

A corredo del post, una foto in cui Luca bacia il pancione della fidanzata. Classe 1988, Luca ha un anno in più di Alessandra ed è anch'esso originario di Palermo: i due fanno coppia da quanto, adolescenti, si sono conosciuti ad una gara di ballo. Oggi per loro arriva il dono più grande: diventare genitori.