Gianmaria Antinolfi agli amici: "Con Belen voglio andare cauto, non mi sento fidanzato"

"Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato". E' quanto avrebbe confidato Gianmaria Antinolfi, nuova fiamma di Belen Rodriguez, agli amici, nei giorni in cui la sua relazione con la showgirl argentina sta prendendo il volo, diventando pubblica. A riportare il retroscena è il settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana. Lui, imprenditore nel settore dell'abbigliamento di lusso, è sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, due realtà che sono di proprietà della Kering, gruppo internazionale che lavora per bran prestigiosi come come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron e Alexander McQueen.

La storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi

E' di ieri il primo bacio ufficiale tra Belen e Gianmaria, pubblicato dal settimanale Chi, da sempre molto vicino a Belen. La coppia è stata paparazzata al largo di Capri, in barca, dove si è concessa un po' di intimità al riparo da occhi indiscreti (fatta eccezione per i paparazzi).

Ma come è nata la storia d'amore tra Belen e Gianmaria? "I due hanno cominciato a sentirsi quando lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, perché pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto - scriveva ieri la rivista diretta da Alfonso Signorini - Poi è arrivato l'invito per la festa di compleanno a Napoli e il weekend a Capri". In quei giorni Belen stava provando a lasciarsi alle spalle la fine del matrimonio con Stefano De Martino, dopo anni di alti e bassi e un figlio, Santiago, che oggi ha settte anni. E pare che Gianmaria sia stato capace di farle ritrovare il sorriso.

La coppia ha trascorso un lungo weekend in Costiera durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all'“Anema e core” di Capri. "Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l'inizio della loro storia", si legge su Chi.