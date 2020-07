"Come nonna e nipote", ma il fidanzato di Federica Panicucci non ci sta e sbotta

Gli haters non vanno in vacanza. Lo sa bene Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci, sempre pronto a scendere in pista in difesa del loro amore. L'ultima volta qualche giorno fa, quando alcuni follower si sono lasciati andare a battute poco gradevoli sulla differenza d'età tra la conduttrice e l'imprenditore (lei ha 52 anni, lui 45, ndr).

Nello scatto, Marco e Federica appaiono sorridenti. Ma il loro sorriso non basta a placare il livore di alcuni follower. "Lei è la nonna che porta il gelato?", scrive un utente. "caro andrea - replica Marco - so che il suo sport preferito è il trolling, ma si sforzi di essere meno banale". Sulla stessa linea l'offesa di un altro internauta, e anche qui la pronta replica dell'imprenditore: "Deve aver passato proprio una domenica infelice per aver partorito un commento così inutile. L'hanno abbandonata in montagna (ho visto che è un climber)?".

Chi resta invece in silenzio è proprio Federica Panicucci, che da sempre fa spalluccie di fronte alle critiche, evitando di scendere in livori con chi la segue con l'intento di denigrarla.

Non è la prima volta che Bacini difende pubblicamente Panicucci. E' successo diverse volte nel corso di questi ultimi anni. Un amore solido, il loro, cominciato ormai tre anni e mezzo fa e pronto ad approdare all'altare (covid permettendo). E' grazie a lui che Federica ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con il marito Mario Fargetta, durato nove anni e da cui ha avuto i due figli Sofia e Mattia.