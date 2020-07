"Non starà mai con uno come lei", la scenata del fidanzato di Federica Panicucci

A Marco Bacini gli haters non vanno proprio giù. E così, puntualmente, l'imprenditore risponde a tono a quanti si scagliano contro la compagna Federica Panicucci. L'ultimo caso in queste ore, quando alcuni utenti di Instagram si sono lasciati andare a commenti poco carini nei confronti della conduttrice.

Si sa, gli odiatori hanno poca fantasia. E così le critiche piovono sulla differenza d'età tra Federica, 52 anni, e Marco, 45. "Si è ossigenata la chioma", scrive un utente in calce a uno scatto in cui la bella conduttrice sfoggia i suoi iconici capelli biondi. Secca la risposta di Bacini: "Le sue conclusioni sono invece tipiche di chi ha carenza di ossigeno nel cervello, provi ad ossigenarlo un po' e se saremo fortunati magari il proimo commento sarà anche un po' più intelligente. Buon inizio settimana".

"Non starà mai con uno come lei", la replica di Marco Bacini

Ma non è finita qui. Perché un altro commentatore fa infuriare Marco. "La Panicucci" scrive un uomo, presumibilmente fake, "sta messa bene nonostante i 60 anni, non capisco come fa a stare con uno come te". E Marco non si lascia spaventare: "L'unica certezza in questa vita è che non starà mai con uno come lei. Contento che le ho dato soddisfazione anche questa volta?". Parole che lasciano intendere una continuità di offese da parte dell'account, evidentemente già conosciuto da Marco.

Federica Panicucci e il fidanzato in vacanza

Intanto Marco e Federica fanno spallucce rispetto alle critiche e si godono il loro amore in vacanza. Il loro buen retiro preferito? Forte Dei Marmi, in Toscana, dove trascorrono giornate all'insegna della spensieratezza insieme agli affetti più cari (e dove lei ha sfoggiato una forma fisica da urlo, che ha attirato migliaia di like). Ancora in sospeso invece il matrimonio: i due avevano annunciato che sarebbero andati presto a nozze dopo tre anni insieme, ma è probabile che l'emergenza coronavirus abbia sombinato i piani...