La figlia di Alessia Marcuzzi inventa un tutorial di ginnastica per i bimbi a casa (VIDEO)

Nella lotta al coronavirus, ogni cittadino deve fare la sua parte: solamente così possiamo vincere la battaglia. Lo sa bene Mia Facchinetti, figlia di Alessia Marcuzzi, che ha voluto dare il suo piccolo contributo inventando un tutorial di ginnastica per i bambini costretti a stare chiusi in casa a seguito delle misure anti-contagio emanate dal governo. "Non sono sicura dei benefici, ma felice della sua idea e della sua simpatia", scherza la conduttrice romana a proposito dell'iniziativa.

Due minuti di video, pubblicati su Instagram, in cui la bambina dà indicazioni precise su esercizi, ripetizioni e pause da eseguire nel corso del 'baby wok out' intitolano "Le onde" e concentrato sull'allenamento della schiena. Il post ha collezionato 100mila visualizzazioni in un'ora. Avvertite papà Francesco Facchinetti, che di professione è manager delle webstar, che è nata una stella.

In basso, il tutorial di Mia Facchinetti per i bimbi a casa