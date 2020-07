La figlia di Anna Falchi è tale e quale a mamma (ed è bellissima)

Il dna non mente. Alyssa Montesi, 10 anni, è tale e quale a mamma Anna Falchi. Le foto della piccola sono state pubblicate con orgoglio da papà Denny Montesi, ex compagno della conduttrice di 'C'è Tempo', trasmissione in onda su Rai Uno al mattino. Grandi occhi azzurri, lunghi capelli biondi e lineamenti morbidi, la dolce Alyssa ha ereditato tutta la bellezza della madre, come si evince da uno scatto in cui viene immortalata in braccio a papà durante una cena.

Alyssa è figlia unica di Anna. Classe 1972, la showgirl si è sposata nel 2005 con l'imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, dal quale però si è separata un anno dopo. Poco dopo, e precisamente dal 2008 al 2010 è stata legata all'imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto la bambina. Anche quest'amore però è naufragato ed oggi è legata a all'avvocato, giornalista e autore televisivo Andrea Ruggieri, nipote del giornalista Bruno Vespa.