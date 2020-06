Beatrice Valli e le prime foto della figlia Azzurra, tale e quale a papà Marco Fantini

Ad un mese dalla nascita, non ci sono dubbi: la piccola Azzurra Fantini, nata dall'amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini, è tale e quale a papà. Parola dell'influencer, che sul suo profilo Instagram pubblica le prime foto del bebè. I colori sono quelli del modello: occhi chiari, verdi, e capelli biondi. Anche la forma del viso è la stessa. Beatrice ci scherza su. "Non iniziate a dirmi che è uguale a Marco perché già si sa", scrive in calce ad uno scatto.

Nata il 13 maggio scorso, Azzura è arrivata ad allargare una famiglia già numerosa. Per Beatrice si tratta del terzo figlio, mentre per Marco della seconda volta da papà: insieme, infatti, hanno avuto Bianca, nata due anni fa, ma in casa con loro c'è anche il piccolo Alessandro, 7, avuto da Beatrice da da una precedente relazione con Nicolas Bovi, calciatore.

Un frugoletto nato a sei anni dal giorno della scelta a Uomini e Donne, dove lui partecipava come tronista e lei come corteggiatrice. "Devo dire che ci siamo trovati, rispettati da subito che è la cosa principale - ha raccontato Valli - E c’era veramente qualcosa di forte tra noi, sennò non avremmo resistito a lungo. Lo capisci bene una volta che esci. Vivi il programma con tante emozioni, ma una volta che esci non è così, ci sei tu e lui e basta. O ti trovi o non ti trovi”. E loro si sono trovati, tanto da diventare una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.