La figlia di Bobby Solo vince la causa contro di lui e lancia un appello a ‘Domenica Live’

Veronica Satti ha 27 anni e da 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby Solo.

La giovane donna che già mesi fa aveva raccontato la sua storia a Barbara d’Urso, è tornata a Domenica Live per raccontare l’evolversi della vicenda.

Adesso una sentenza le ha dato ragione e le ha riconosciuto il mantenimento che il padre non le ha versato negli anni dell’università: “Gli ho fatto causa per il mancato mantenimento, l’ho vinta, ma prima ho provato in tutti i modi a incontrarlo” ha raccontato Veronica che ha voluto lanciare un appello al padre.

“Io voglio dire a mio padre che non voglio andare avanti con la causa civile, voglio far parte della nostra famiglia, ho fatto un lavoro su me stessa, ho deciso di vivere meglio, abbi il coraggio anche tu e dimmi quello che pensi di me, non voglio niente, solo che ci vediamo, ci beviamo un succo e stiamo insieme”.

“Non me ne frega niente dei soldi, voglio solo il tuo amore” ha aggiunto: “Ho rinunciato alla causa e ai soldi, voglio vedere mio fratello (Ryan, il figlio più piccolo di Bobby Solo che ora ha 3 anni, ndr) e passare una giornate insieme.

Di seguito l'appello della figlia di Bobby Solo a Domenica Live