Uomini e Donne, Clarissa Marchese pubblica la prima foto della figlia Arya (e fa record di like)

Arya Gregucci debutta su Instagram. Questa mattina Clarissa Marchese, ex tronista di 'Uomini e Donne', ha condiviso sui social la prima foto della figlia nata il 12 marzo scorso dall'amore per il calciatore Federico Gregucci, conosciuto proprio nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Uno scatto irresistibile, che ha collezionato ben 140mila like in mezz'ora.

Clarissa ha pubblicato la foto della piccolina, immortalata mentre dorme nella culla, e una tenera didascalia: "Spesso, o meglio sempre, mi incanto a guardarla. Mi soffermo su ogni suo piccolo dettaglio, ogni sua piccola espressione e mi chiedo come sia possibile amare così tanto", ha scritto la neomamma, "Poi prendo il cellulare e fotografo questo momento perché possa essere eterno. Lei è la cosa più bella che io abbia mai fatto, lei è la mia ragione di vita, lei è tutto per me, per noi, Federico. Lei è Arya".

A ri-condividere lo stesso scatto è, poco dopo, anche Gregucci. "Le parole non basterebbero per spiegare tutto l’amore - ha aggiunto - Da quando sei nata sei diventata il mio tutto, il primo pensiero quando mi sveglio e l’ultimo prima di addormentarmi. Vederti crescere giorno dopo giorno è la cosa più bella che mi potesse capitare. Grazie amore nostro".

L'amore tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Arya è nata il 12 marzo, quattro anni dopo il fidanzamento di mamma e papà, avvenuto di fronte ai milioni di spettatori di Uomini e Donne e qualche mese dopo il matrimonio da favola celebrato lo scorso maggio. Si è avverato così per la coppia il sogno di creare una famiglia, obiettivo dichiarato sin dai primi tempi della conoscenza: “Non mi è mai successo nella vita, ma ho riconosciuto subito familiarità in Federico”, ha confidato Clarissa tempo fa. "Arya significa ‘nobile’", ha poi aggiunto a proposito del nome della piccola, "nel senso di colui che ha superato lo stato di essere umano ordinario, cioè essere spiritualmente superiore. Quando ci si incammina sul sentiero dell’Illuminazione Perfetta, vi sono da superare 7 gradi. Dopo aver superato il settimo si diventa Arya. In Iran le è attribuito il significato di principessa e/o ragazza dal cuore nobile”.

