Elena Sofia Ricci mamma integerrima, la figlia Emma: "Per mantenermi faccio la babysitter"

Emma Quartullo inizia a muovere i primi passi davanti alla macchina da presa. La figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo studia recitazione e ha ottenuto una piccola parte nella fiction di Rai1 'Vivi e lascia vivere', dove veste i panni della protagonista Laura Ruggero (interpretata da sua madre) da giovane.

La 24enne ha un bellissimo rapporto con la mamma, ma da diverso tempo vive e si mantiene da sola, come spiega a Tv Sorrisi e Canzoni: "Quando frequentavo l'università ho iniziato a vivere con mia nonna a cui ero legatissima e che è scomparsa qualche anno fa. Ho deciso di rimanere nella sua casa a Trastevere e adesso per mantenermi e pagare le bollette faccio la babysitter". Una decisione presa in accordo con i genitori, ma Elena Sofia Ricci in questo è stata chiara fin da subito: "Lei mi ha avvertita, 'non è che vivi da sola e io ti pago le spese'. A parte questo, però, sono anche viziata eh".

Certo, un aiuto ai figli non si nega mai, ma l'educazione dell'attrice fiorentina è sempre stata abbastanza rigida, soprattutto quando Emma andava a scuola: "Mamma è stata severa quando ero al liceo perché non ero una studentessa modello - racconta - Volevo uscire sempre. Ero una caciarona. Sia lei che papà hanno cercato di mettermi in riga, in parte riuscendoci".