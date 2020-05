Eleonora Abbagnato insieme alla (bellissima) figlia Julia, mamma e figlia due gocce d'acqua

"Le mie figlie Julia e Ginevra studiano danza. La loro scuola gli manca tanto. Dobbiamo aiutare le scuole di danza. I bambini, i giovani, gli artisti sono il nostro futuro. Ogni giorno sono in contatto con molti di loro. Lo ripeto, sono preoccupatissimi". Così qualche giorno fa Eleonora Abbagnato lanciava un appello perché il Governo prendesse in considerazione le difficoltà dei lavoratori del mondo della danza. Ed oggi la ballerina torna su Instagram per esporsi sui diritti delle donne in un momento così difficile. Lo fa in un video video realizzato proprio insieme alla figlia Julia, 8 anni, sorellina del secondogenito Gabriel, 5, avuti dal calciatore Federico Balzaretti. Una clip in cui mamma e figlia si uniscono all'appello #facciamocisentire "affinché i diritti delle donne, nel caso particolare le artiste e le danzatrici, vengano rispettati in questo momento difficile".

"Con le scuole chiuse - scrive Eleonora - il carico di lavoro domestico e pubblico sulle spalle delle donne costringerà molte a rimanere indietro nel mercato del lavoro perdendo le proprie libertà. Oltre alla redistribuzione dei compiti all’interno delle famiglie, chiediamo attenzione da parte delle istituzioni. Non ci si può stupire della bassa natalità in Italia se poi non esistono uguali diritti per uomini e donne. C’è una ragione se le donne mettono al mondo meno figli ed è questa".

Solitamente gelosa della sua privacy, raramente Eleonora si mostra insieme ai suoi bambini. Ma stavolta lo fa per una giusta causa. Inevitabile per i follower far caso all'incredibile somiglianza madre figlia, vere e proprie gocce d'acqua. Julia ha gli stessi lineamenti della madre, colori compresi: lunghi capelli biondi, occhi dal taglio che sembra disegnato. E con la mamma condivide appunto la passione per la danza.

Già una settimana fa Eleonora è scesa in campo a sostegno del suo settore. Lo ha fatto il 29 aprile quando il Teatro dellOpera di Roma ha celebrato la "Giornata mondiale della danza 2020". E lei, direttrice del corpo di ballo, ha tenuto una lezione a distanza, dalla sua casa di Ibiza, con i danzatori dello storico complesso, ognuno naturalmente dalle proprie abitazioni, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, presidente del teatro romano e del sovrintendente Carlo Fuortes.