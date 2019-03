Domenica Live, la figlia di Emerson: "Non vedo mio padre da 3 anni, mi manca"

(Nel video sopra il racconto di Karolayne)

Un altro difficile rapporto tra padre e figlia a Domenica Live. Ospite di Barbara d'Urso, Karolayne Da Rosa, figlia dell'ex calciatore Emerson, conosciuto come il Puma, che da tre anni non vede suo padre: "Per me oggi è veramente difficile essere qui, perché non ne ho mai parlato e mi fa molto male. Ho sofferto tanto quando i miei genitori si sono separati, ero piccola e all’età di 11 anni mi sono sfogata sul cibo, fino ad arrivare a portare una taglia 42 da donna. Oggi non vedo mio padre Emerson da tre anni, di punto in bianco non è più venuto in Italia a trovarmi".

"Come papà sono una sportiva - ha spiegato - ho iniziato a giocare a tennis e faccio tornei a livelli internazionali. Lui però non mi ha mai appoggiata, per questo motivo un giorno mi chiamò per offrirmi un lavoro come segretaria del presidente della Fifa, ma rifiutai perché volevo continuare a giocare. Da quel momento non ho più saputo niente di lui".

Poi la padrona di casa ha mostrato il cortometraggio realizzato da Karolayne in cui racconta la sua storia di sofferenza: "Solo in seguito al cortometraggio mi ha scritto dicendomi che voleva riavvicinarsi. Gli dissi che era ciò che desideravo e mi rispose di andare da lui. Ho provato a richiamarlo più volte per chiedergli dove potevo rintracciarlo a Miami, dove ora vive con la sua nuova moglie e le sue figlie, ma sono quattro mesi che non mi risponde e non ne capisco il motivo".

Infine l'appello: "Papà mi manchi veramente tanto, io penso che come il denaro non può comprare il tempo e l'amore delle persone, non posso credere che non nutri più amore nei miei confronti. Io veramente vorrei iniziare il mio presente e il mio futuro con te al mio fianco e non più lontani come è successo in questi tre anni".