La figlia di Giancarlo Magalli in ospedale

C'è apprensione per Michela Magalli, ricoverata da lunedì all'Ospedale Gemelli di Roma. La figlia 24enne del noto conduttore lo ha fatto sapere attraverso alcune stories su Instagram, dove compare con una mascherina in volto mentre sta facendo una flebo.

"Grazie dal cuore a tutti quelli che hanno dedicato un minuto per mandarmi un messaggio di conforto in questo periodo non proprio dei migliori, per non dire di me*** - scrive l'influencer - Se non sono stata attiva e non lo sarò in questi giorni sapete perché".

Michela si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti, ma i medici ancora non si sbilanciano: "A una diagnosi purtroppo ancora non si è arrivati - fa sapere - Potrebbe essere una malattia esantematica o una infettiva, un virus come quello di epsteinbarr, la linfomonocitosi adenopatica infettiva o che ne so io. Dita incrociate per me".