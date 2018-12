Michela Magalli rassicura i follower: "Sto bene, sto solo facendo delle analisi"

Michela Magalli, che pochi giorni fa aveva condiviso su Instagram alcune stories dall'ospedale Gemelli di Roma, parlando di un virus da identificare, è tornata a casa e sta bene. La figlia del conduttore de "I Fatti Vostri" ha voluto rassicurare i follower, preoccupati per le sue condizioni di salute: "Ringrazio tutti per i pensieri e i messaggi dolci. Volevo condividere con le persone che mi seguono la mia giornata, come faccio spesso, come una qualsiasi altra giornata. In mano ai media però, la notizia di me in ospedale è stata esponenzialmente ingigantita da testate anche di un certo livello".

Un tam tam mediatico che la 24enne ridimensiona, precisando che non c'è nessun grave problema di salute, come qualcuno è arrivato a dire: "Sto facendo delle analisi ed alcuni esami; negli articoli leggo 'dramma in famiglia' e 'condizioni gravi', sembra veramente che sto a morì e non è così. Fra un po' mi aspetto che mi chiami la Taffo per chiedermi se preferisco essere sepolta in mattinata o nel pomeriggio".

Così Michela sdrammatizza la vicenda e ribadisce: "Ve lo dico io, sto bene, adesso sono a casa, sul divano con le mie amiche. Non beviamo dallo stesso bicchiere e passa la paura. Don't panic. Ora vado a darmi una bella grattata e ciao".