La figlia di Morgan e Asia Argento imbratta un bus di Roma, poi si scusa: “Ho sbagliato”

Anna Lou Castoldi, figlia del cantante Marco Castoldi – in arte Morgan – e dell'attrice e regista ora giudiuce di X Factor Asia Argento, si è resa protagonista di un brutto episodio che ha fatto molto discutere.

In una Instagram Story la 17enne si è ripresa mentre si vantava di aver imbrattato un autobus dell’Atac di Roma. Le immagini pubblicate dal sito 'Roma fa schifo' hanno fatto il giro del web e creato molto scalpore, destando le critiche degli utenti allibiti davanti a un gesto così incivile e per giunta ostentato sui social.

Evidentemente resasi conto della gravità di quanto commesso - che, ricordiamo, è un reato punito dall’art. 639 del codice penale (“Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”) che recita “Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro" – Anna Lou ha firmato un lungo post per scusarsi “in modo sincero, col cuore e con la testa”.

Le scuse di Anna Lou Castoldi

“È vero. Ho fatto una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco. Ora lo vedo, ho sbagliato e chiedo scusa. Non però in modo formale, conformista, come chi lo “deve” fare, ma chiederò scusa in modo sincero, col cuore e con la testa, alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e che parla solo per offendermi ma non c’entra nulla, non sa nulla di me, non è minimamente toccato da questo fatto, non sa nulla di mio padre e mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto (e questo vale per tutti) non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo privo di tenerezza, di esempi, violento e disumano”, ha scritto Anna Lou in una storia Instagram.

La ragazza ha poi elencato le categorie di persone verso cui si è sentita più in colpa, tra cui la madre e il padre, sottoposti a causa sua a nuove critiche.