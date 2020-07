Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento, debutta come attrice: tutte le foto

Di padre in figlia. E di figlia in nipote. Dopo aver ereditato da papà Dario, iconico regista di film dell'orrore, la passione per il cinema, adesso Asia Argento coinvolge a sua volta davanti la macchina da presa la figlia Anna Lou, nata dall'amore per l'ex marito Morgan.

Anna Lou Castoldi, 19 anni, debutta così come attrice. E’ protagonista insieme alla mamma di “Aelektra”, il fashion film evento di Antonio Grimaldi Couture, presentato in occasione della “Haute Couture On Line” di Parigi per raccontare la collezione couture AI 2020/21. Al centro del video è il mito di Elettra, simbolo del rapporto tra madre e figlia, tragedia di Euripide.