Carolina Fachinetti si tatua il nome del compagno morto pochi giorni fa

Un amore indelebile quello di Carolina Fachinetti per il compagno Andrea Longhi, scomparso pochi giorni fa dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. La figlia di Ornella Muti ha deciso di tatuarsi il suo nome sul polso sinistro, tra la corona di un rosario: "Ti ho inciso nel cuore, un uomo come te non si scorda - ha scritto su Instagram accanto alla foto - Ti ho inciso nell'anima, ora ti ho inciso sulla pelle. Ti amo".

Sono tanti i ricordi di Andrea che Carolina condivide sui social in questi giorni dolorosi e i suoi pensieri sono tutti per lui, come l'ultimo, poche ore fa: "Buon viaggio vita mia. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo sappi che non ti dimenticherò. Non ci sarà mai un giorno in cui non ti penserò e non ti amerò. Dicono che il tempo curi tutte le ferite, ma non questa".

La secondogenita di Ornella Muti - nata dalla relazione dell'attrice con l'imprenditore Federico Fachinetti - era legata da anni ad Andrea Longhi, dal quale ha avuto due figli, Alessandro e Giulia, di 5 e 3 anni.