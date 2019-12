Raffaella Fico mostra per la prima volta la figlia Pia sui social (FOTO)

Il primo selfie di Pia Fico, figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli. A pubblicarlo su Instagram è proprio mamma Raffaella, facendo il pienone di complimenti in rete, compresi quelli di papà Mario. Un gesto che lascia intendere ancora una volta come il rapporto tra la showgirl e l'ex calciatore sia tornato finalmente sereno dopo le vicissitudini del passato.

La foto di Pia Fico su Instagram

La foto è stata condivisa questa mattina, in occasione del compleanno della piccola, che proprio oggi compie sette anni. E, in rete, è scattato subito il gioco delle somiglianze: Pia assomiglia a mamma o a papà? La risposta sta nel mezzo. La bambina è un perfetto mix tra Mario e Raffaella, con i suoi grandi occhioni color nocciola e una chioma di capelli scuri. Tra i commenti anche quello di Balottelli, che lascia in calce al post un'emoticon con gli occhi a forma di cuore.



Pia Fico vittima di razzismo

Proprio nelle ultime settimane, Raffaella ha deciso di raccontare pubblicamente un episodio avvenuto tempo fa alla figlia. "E' capitato un episodio bruttissimo all'asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: 'Tu sei una negra di merda, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli'. Pia mi chiese cosa significava 'negra'. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose".

La storia tra Raffaella Fico e Mario Balotelli

Mario e Raffaella sono stati fidanzati dal 2011 all'aprile 2012. A luglio dello stesso anno l'ex gieffina ha dichiarato di essere incinta di qualche mese, dando poi alla luce la bambina il 5 dicembre a Napoli, sua città d'origine. Pia è stata riconosciuta dal papà solamente il 5 febbraio del 2014, al termine di una controversia mediatica.

"In realtà noi lo volevamo il bambino, è stata una scelta condivisa… Poi le cose non andavano bene", ha spiegato di recente Raffaella, che ha poi negato la voce secondo cui avrebbe avvertito Balotelli della sua gravidanza prima della semifinale dell’Europeo del 2012 in cui l’Italia giocò contro la Germania: "Non è vero, assolutamente no. Già lo sapeva. Gliel’ho detto prima, era già a conoscenza". Quanto alla richiesta del Dna da parte dell’ex compagno del Dna: "L’ho saputo dai giornali", ha ricordato: "Poi si matura, all’epoca anche lui era un ragazzino. Forse fu consigliato male, fu un po’ impaurito". Oggi, invece, "Il nostro rapporto è stupendo e vive di rispetto reciproco".