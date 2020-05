Simona Ventura, la 'piccola' Caterina compie 14 anni: "Orgogliosa di te"

Il tempo vola. Ci riflette oggi Simona Ventura, festeggiando i 14 anni della figlia Caterina, presa in affido quando aveva appena poche settimane di vita e adottata legalmente nel 2014. La 'piccola' di casa è cresciuta insieme a Niccolò e Giacomo, gli altri due figli della conduttrice - nati dal matrimonio con Stefano Bettarini - e da subito è stata parte della famiglia come loro.

Il compleanno di Caterina per Super Simo è sempre un giorno speciale in cui ricordarle tutto il suo amore, come fa anche quest'anno, su Instagram, condividendo una delle loro foto più recenti: "Eccoci qui mia splendida principessa... E sono 14 - scrive nel post - Sai, ho pensato tanto a questo momento... Un po' perché sono legata alla canzone di Adriano Celentano 'Il tempo se ne va' (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto 14 anni), un po' perché questo è il tuo tempo e l'età che molti genitori temono. Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell'amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme! Buon compleanno. Ti voglio tanto bene, la tua mamma".

Sui social gli auguri speciali anche dei fratelli Giacomo e Niccolò, da sempre molto protettivi con la principessa di casa.