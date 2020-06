Wanda Nara e la piccola Francesca: madre e figlia sono due gocce d'acqua

"Mi dulce Francesca". E' con un post pubblica su Instagram che Wanda Nara 'presenta' ai follower la sua bambina, una vera e propria mini-Wanda. Tali e quali sono i lunghi capelli chiari, gli occhi grandi e il viso dai lineamenti perfetti, mentre gli occhi sono di papà Mauro Icardi. Più di 400 i commenti collezionati dal post in solo mezz'ora, con tanti complimenti da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo. "Espectacular", scrive Rita Rusic, ex concorrente del Grande Fratello Vip, dove Wanda lavorava come opinionista.

Da sempre Wanda condivide su Instagram gli scatti della sua famiglia numerosa, con tutto l'orgoglio di una mamma super presente. L'influencer e procuratrice sportiva ha cinque figli in tutto: Isabella e Francesca, figlie di Icardi appunto, e Valentino, Constantino e Benedicto, avuto dall'ex Maxi Lopez.

Per lei la maternità viene da sempre al primo posto. "Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute - ha raccontato tempo fa - Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io. Certo, vedo che è una cosa che, in effetti, scatena stupore negli altri. A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione. Poi li vesto, li cambio, li risveglio se serve (ride, ndr): sono ancora abbastanza giovane, credo, ma sono molto organizzata". E con cinque bambini ci vuole, decisamente.