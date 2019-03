Alena Seredova in vacanza con i figli (e uno è tale e quale a Buffon) | FOTO

Vacanza "a tre" per Alena Seredova, che ha deciso di volare verso una meta misteriosa insieme con i figli David Lee e Louis Thomas, avuti dall'ex marito Gianluigi Buffon. La modella ceca ha pubblicato uno scatto poco prima della partenza all'aeroporto di Malpensa. E i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra il bambino più piccolo e il papà.

Che somiglianza! Il figlio di Buffon è uguale al papà

Ecco, nell'ultima foto su Instagram, il terzetto affiatato in attesa di spiccare il volo. Mamma e figli sono sorridenti e guardano l'obiettivo della fotocamera. Dove saranno diretti? Alena (oggi legata all'imprenditore Alessandro Nasi, ndr) non aggiunge dettagli precisi sulla loro destinazione, ma si limita a pubblicare le foto da un posto di mare, ovviamente paradisiaco. Sotto all'immagine, intanto i follower si scatenano sull'affinità tra il bambino più piccolo e il papà, ovvero il portiere italiano più famoso al mondo, oggi militante nel Paris Saint-Germain. "E' uguale a Gigi, anche quando sorride", scrive qualcuno. Diecimila i "like" collezionati dal post in poche ore.