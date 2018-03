Tutti pazzi per “baby raviolo”: la rete si scatena per il figlio di Ferragni e Fedez

L’hastag #Leone continua ad essere tra i trend topic di queste ore, e d’altronde non poteva andare diversamente, visto il potere mediatico di Chiara Ferragni e Fedez che di questo pargoletto tanto atteso sono diventati genitori.

Ieri la grande notizia: ‘baby raviolo’, come ribattezzato da mamma e papà nel corso della gravidanza, è venuto al mondo al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles un po' in anticipo, e benché la notizia abbia colto impreparati gli utenti che si aspettavano la nascita tra qualche settimana, comunque non ha impedito loro di proporre esilaranti tweet e battute ironiche riprese nella seguente gallery.

Intanto Fedez ha iniziato a postare le prime immagini di lui nella inedita versione paterna: “Skyn to skyn” ha scritto a corredo della foto che lo mostra mentre culla il suo piccolo a dorso nudo, con lo sguardo rivolto verso di lui che è diventato il centro della sua vita e pure degli argomenti di discussione della rete, almeno per il momento.