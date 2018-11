Il figlio di Falcao: "Vorrei essere Totti. Lui può stringere la mano a mio padre, io no"

Un appello lanciato su Facebook. Così Giuseppe Falcao, figlio dell'ex stella della Roma, ha chiesto al padre di incontrarlo. Appelli fino ad ora sempre inascoltati.

Falcao non ha mai riconosciuto spontaneamente il figlio avuto durante la relazione con Maria Flavia Frontoni negli anni romanisti. Giuseppe, da Frontoni, è diventato Falcao solo al termine di lunghe battaglie legali, durante le quali non ha mai visto il Divino.

"Tante volte ho desiderato essere Totti, come ogni tifoso della Roma. Ma mai come martedì prossimo, anche per una sola stretta di mano, un sorriso, un ciao Giuseppe", scrive quindi Falcao jr su Facebook pubblicando una foto di Totti insieme al padre.

Paulo Roberto Falcao martedì sarà nella Capitale in occasione della gara contro il Real Madrid e presenzierà all'inserimento di Francesco Totti nella Hall of Fame della Roma.