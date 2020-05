J Ax presenta il figlio su Instagram: "Il mio Hulk, la mia forza"

Lo ha sempre protetto dai riflettori, mettendo la privacy al primo posto. Ma adesso J Ax fa uno strappo alla regola e pubblica una foto del suo bambino, Nicolas, su Instagram. Padre e figlio si immortalano mentre vanno a fare una passeggiata in tempi di coronavirus. Ed ecco dunque che sul volto di entrambi spuntano le mascherine, a cui il piccolino unisce la maschera da Hulk. Il rapper ci scherza su: "Grazie al mio Hulkino che mi dà forza e coraggio - scrive in didascalia - Pronto per tornare fuori". Riccioli castani, il piccoletto ha lo sguardo vispo di papà Alessandro (Aleotti, ndr).

Tre anni e mezzo, Nicolas è stato profondamente desiderato da Ax e dalla moglie, la modella Elaina Coker, sposata 13 anni fa. A lui ha dedicato il brano 'Tutto sua madre', in cui ha raccontato il percorso intrapreso per averlo, quello della fecondazione assistita. "Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io", ha raccontato il cantante.

J Ax, il figlio e la fecondazione assistita

Prima della grande gioia, il dolore di un aborto ("sai che la mamma aspettava un bambino ma dopo l’ha perso"), le cure mediche ("tra medicine e le punture in pancia"), le domande che non andrebbero mai fatte ("quand’è che ci fate un figlio?") e poi la notizia più bella: l’arrivo di un bambino. Ma adesso Elaina e J Ax possono stringere il loro piccolino tra le braccia. E J Ax si racconta un padre presente, che fa il bagnetto al piccolo, che lo accompagna all'asilo. "Non delego ad altri la possibilità di vivere questi momenti - ha raccontato - Essere papà è l'unico privilegio che il successo non ti può dare. Solo la vita ti può la possibilità di essere presente nella vita di tuo figlio e di vivere questi momenti che non tornano più".

E i social, in un momento di reclusione come questo dell'emergenza sanitaria, sono anche il mezzo attraverso cui gridare le proprie gioie al mondo. Tra quelle di J Ax, c'è Nicolas.