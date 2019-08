Laura Chiatti 'presenta' il figlio su Instagram: "La somiglianza è impressionante" (FOTO)

Se la mamma è Laura Chiatti e il papà Marco Bocci, il figlio non può che avere le sembianze di un angioletto. Ed infatti è bellissimo il piccolo Pablo, secondogenito dei due attori, 'presentato' per la prima volta ieri da mamma Laura su Instagram. Una foto irresistibile, che ha collezionato in poche ore circa 100mila like. Biondo, occhi azzurri e labbra disegnate, il fratellino di Enea (4 anni), è tale e quale alla madre. "Sei tu in versione maschile", scrive una follower. "Mai vista una somiglianza così forte", aggiunge un'altra donna.

Pablo, due anni, è nato nel luglio del 2016, a due anni dalle nozze della coppia. Da sempre Laura condivide foto del piccolino, orgogliosa come è dei suoi due bambini, ma solo la foto in primo piano pubblicata nel pomeriggio di ieri ha scatenato la "gara delle somiglianze" tra i suoi seguaci. Una sfida vinta a mani basse dall'attrice umbra, per buona pace di papà Marco.

Tra i commenti al post, spiccano quelli di tanti colleghi del mondo dello spettacolo. "L'inconsapevole bellezza", scrive Francesco Arca (ex di Laura Chiatti, ndr). "Meraviglia", commenta Vittoria Puccini. E ancora, a decantare la bellezza del bambino, anche Bianca Guaccero, Gabriele Rossi, Michela Andreozzi, Benedetta Mazza. Insomma, a soli due anni, il baby -Bocci è già una star.