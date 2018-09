Domenica Live, il compagno di Lory Del Santo: "Per Loren nessun funerale ma qualcosa di diverso"

(Nel video sopra la lettera di Marco Cuculo)

A 24 ore dall'ingresso di Lory Del Santo nella Casa del Grande Fratello Vip, il compagno Marco Cuculo prende pubblicamente le sue difese dopo le accuse e le critiche circolate negli ultimi giorni sulla sua partecipazione al reality.

In una lettera inviata a Barbara d'Urso, letta a Domenica Live, il modello 26enne parla anche della decisione di non fare il funerale a Loren, altra questione finita sotto la lente d'ingrandimento mediatica. "Non c'è stato per volontà di Lory - spiega Cuculo - ma c'è stato qualcosa di diverso che eventualmente dirà lei".

"Mi dispiace che si scrivono cose inventate - conclude il compagno di Lory Del Santo - perché fanno soffrire le persone".