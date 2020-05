Fernanda Lessa ricorda il figlio scomparso: "Auguri angelo mio"

Un dolore che porta nel cuore da vent'anni. Da quando quel maledetto maggio del 2000 si è portato via il suo bambino. Questa mattina Fernanda Lessa, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso su Instagram un ricordo di Joaquim, il figlio scomparso a pochi giorni dalla nascita e che oggi avrebbe compiuto 19 anni. "Pancione nell'anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000".

Uno scatto in bianco e nero, con Fernanda giovanissima e il pancino in bella vista. Questi gli auguri della 42nne brasiliana. Joaquim, figlio dell'ex fidanzato Vittorio, un produttore fotografico, è stato vittima di una malattia congenita, ereditata proprio dalla sua mamma, tanto che la stessa modella si è poi dovuta sottoporre ad un'operazione per evitare complicazioni al cuore. La scoperta della malattia è avvenuta solo dopo la scomparsa del piccolo. "All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore - ha raccontato tempo fa - Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Oggi è il mio angioletto (...) Aveva una vena in più al cuore, avevo una rabbia e odiavo tutti".

Oggi Lessa ha due bambine, Lua Clara e Ira Marie, nate da una precedente relazione con Davide Di Leo, noto al grande pubblico come Boosta, componente dei Subsonica nonchè ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. L'amore porta invece il nome di Luca Zocchi, barman torinese sposato nel 2017 a Cumiana, vicino a Torino.

