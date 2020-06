Il figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli fa il trapper: "Non voglio aiuto dai miei"

Se fino a un anno fa sognava di seguire le orme dei genitori, partecipando a 'Uomini e Donne' non appena fosse maggiorenne, Mattias Nalli - il figlio più grande di Tina Cipollari e Kikò Nalli (che ne hanno altri due, Francesco e Gianluca) - ora ha preso tutt'altra strada. Nillas, questo il suo nome d'arte, ha esordito nel mondo della musica trap un anno fa, e ad aprile è uscito con un nuovo singolo, 'Com'è che va', insieme a Rebel.

Oltre 17 mila follower su Instagram, views su YouTube in costante crescita, Mattias vuole farsi conoscere ma senza raccomandazioni: "I miei genitori vorrebbero spingermi e darmi una mano - ha fatto sapere al settimanale Mio - E' comprensibile che desiderino aiutarmi, ma io non voglio alcun tipo di aiuto da parte loro". Tina e Kikò rispettano questa sua decisione e lo seguono, in silenzio, dietro le quinte. Nemmeno sul suo profilo social c'è traccia dei genitori.

Vuole farcela con le sue gambe e la direzione è quella giusta, soprattutto perché spinto da una forte passione: "La musica è sempre stata una mia grande passione. Mi piacerebbe arrivare al cuore delle persone e portare messaggi positivi".