Francesco Totti, il figlio calciatore in erba: "Lui alla Lazio? Si rifiuterebbe"

Tra le dirette Instagram più seguite in questi giorni di lockdown, ci sono senza dubbio quelle di Francesco Totti, che con l'ironia e la schiettezza di sempre racconta la vita quotidiana accanto alla moglie Ilary Blasi e ai figli Cristian, Chanel e Isabel. Ed è proprio in occasione di una chiacchierata social con Er Faina, youtuber tifosissimo della Lazio ed ex concorrente di Temptation Island, che l'ex Capitano della Roma ha parlato del futuro del figlio Cristian, 14 anni, piccolo calciatore in erba.

A esplicita domanda, Totti ha infatti ammesso candidamente che non scarterebbe a priori un futuro nella Lazio per suo figlio Cristian: "Dipendesse da me ci penserei anche", per poi precisare, "ma conoscendo Cristian non mi farebbe neanche sedere. Farebbe esattamente come ho fatto io con mia madre ai tempi della Lodigiani".

È bastato però quel "ci penserei anche" a far risentire molti tifosi della Roma. "Ma se ci fosse solo la Lazio come possibilità?", gli chiede ancora 'Er Faina' e Totti: "Beh, se ci fosse solo la Lazio non avrebbe altre scelte: o cambiare lavoro o andare a giocare lì".

Un siparietto che ha fatto presto il giro della rete. Tanto che, poco dopo, Totti è tornato sull'argomento durante una diretta Instagram insieme ad Alessandro Del Piero: "Ma secondo te io mando mio figlio a giocare nella Lazio? Mica so scemo. Con tutto il rispetto..."