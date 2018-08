Filippa Lagerback incinta? La conduttrice rompe il silenzio

Una foto in canottiera, con la pancia in primo piano e nessuna didascalia. Tanto è bastato ai fan di Filippa Lagerback e Daniele Bossari per ipotizzare una nuova "dolce attesa". Ore di rumors e pettegolezzi, poi poco fa la smentita della conduttrice di origine finlandese: "No, non sono incinta… era solo una foto di righe, tutto qua!", ha spiegato. "Dopo pranzo non era un buon momento evidentemente", ha poi scherzato.

Niente cicogna in arrivo, dunque, per Filippa e Daniele. Lo scatto pubblicato sui social non voleva essere un annuncio "tra le righe". I follower hanno preso un abbaglio. Va detto, però, che i presupposti c'erano tutti: alcuni mesi fa, infatti, i due avevano raccontato del loro desiderio di allargare la famiglia dopo Stella, la primogenita nata 15 anni fa.

E l'arrivo di un bebè potrebbe essere il coronamento ideale per il momento d'oro che la coppia sta vivendo: dopo un periodo burrascoso, infatti, dovuto alla drammatica depressione in cui è precipitato lui, i due hanno celebrato il loro "ritorno alla luce" con un matrimonio da favola organizzato lo scorso primo giugno a Varese. La proposta di nozze, invece, era arrivata in diretta al 'Grande Fratelo Vip' ed aveva emozionato milioni di telespettatori a casa [QUI IL VIDEO].