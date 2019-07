Filippo Bisciglia: “Sono stato in coma, ho visto una luce meravigliosa”

Voce narrante del reality che in estate monopolizza l’attenzione dei telespettatori, Filippo Bisciglia rientra nella cerchia dei personaggi televisivi del momento per il garbo con cui entra nelle case degli italiani e racconta le storie complicate delle coppie di Temptation Island.

Della sua vita privata si conosce il forte legame sentimentale che va avanti da 11 anni con Pamela Camassa, ma anche l’infanzia segnata dal morbo di Perthes, una rara patologia che colpisce gli arti inferiori e che per un anno e mezzo gli ha impedito di camminare. Adesso il conduttore di Temptation ha svelato un ulteriore tassello del suo passato, ovvero l’esperienza del coma farmacologico seguita a un brutto incidente stradale.

Filippo Bisciglia racconta il coma: “Ho visto quella meravigliosa luce bianca"

Intervistato dal settimanale F, Filippo Bisciglia ha rivelato un episodio inedito della sua vita: a 15 anni fu messo in coma farmacologico in seguito a un pericoloso incidente in motorino e durante quello stato di incoscienza ha raccontato di aver visto qualcosa di straordinario.

“Il mio ricordo più caro? A 15 anni ho fatto un incidente in motorino. Sono stato in coma farmacologico e durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa luce bianca che si dice preceda lo stato di morte”, ha svelato Bisciglia che è anche tornato sulla malattia affrontata da bambino.

“Il ricordo più terribile? Da piccolo ho sofferto per il morbo di Perthes, una malattia che mi ha impedito di camminare per due anni e mezzo. Mi ha salvato il dottor Milella: ha sperimentato su di me la cura e il mio caso è raccontato nei libri di medicina”, ha ricordato ancora, tornando sul delicato argomento che in altre occasioni ha spiegato essere stata fonte di grande coraggio per la sua vita.