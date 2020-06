Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, nessun bebè in arrivo: la smentita

Qualche mese fa, dopo anni di tentennamenti, Pamela Camassa ha fatto sapere di essere pronta a diventare mamma, ma per il momento non è in volo nessuna cicogna, al contrario di quanto si vociferava da giorni sul web. A trarre in inganno alcune foto della showgirl in mise comode e larghe, che avevano fatto magicamente immaginare un pancino sospetto, anche se bastava scorrere un po' sul suo profilo Instagram per vedere che qualche sera fa si è concessa una bella cena di sushi - vietatissima per le donne incinta - e capire che non c'è nessun bebè in arrivo.

A smentire ufficialmente la presunta gravidanza è Filippo Bisciglia tra le sue ig stories: "Mentre stavo pitturando il mio balcone, mi sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi, a partire da amici giornalisti. 'Auguri', 'complimenti', 'stai diventando papà'. Ragazzi, non è assolutamente vero. Non so perché abbiano scritto una cosa del genere. Smentisco questa cosa, purtroppo. Chissà, magari in un futuro, ma per ora non è così".

Nessuna lieta notizia dunque, anzi, se ci sono delle news che Bisciglia freme di dare sono quelle che riguardano la nuova stagione di Temptetion Island. Il conduttore è riconfermato al timone del reality estivo di Canale 5, ma sulla data di messa in onda non ci sono ancora certezze.