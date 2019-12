Filippo Nardi sgancia la bomba: "Ho chiesto a Barbara d'Urso di andare a convivere"

Da quest'estate i giornali raccontato di una love story in corso tra Barbara d'Urso e Filippo Nardi. Una questione che la conduttrice ha sempre smentito, definendosi assolutamente 'single'. Oggi però a parlare è proprio l'ex gieffino, che ammette tra le righe di avere un debole per lei, tanto da arrivare a parlarle di convivenza.

Filippo Nardi, Barbara d'Urso e la convivenza

Niente da fare però. Barbara avrebbe rifiutato la proposta di Filippo. "Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene - racconta al settimanale 'Nuovo', diretto da Riccardo Signoretti - Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla".

La reazione di Barbara alla proposta di Filippo è stata categorica. "Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo".

L'interesse di Filippo per Barbara non è esclusivamente sentimentale. Nelle sue ambizioni, infatti, c'è anche il sogno di condividere con lei una trasmissione televisiva: "Sentimenti a parte, vorrei fare un programma insieme a lei in giro per tutta Italia, facendo emergere ancora di più tutta la sua umanità…Mi piacerebbe che per una volta fosse protagonista di un programma dedicato a lei".