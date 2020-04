Filippo Nardi confessa: "Barbara d'Urso? Neanche un bacio. Come compagna la trovo non facile"

La scorsa estate si è parlato molto di un presunto flirt tra Filippo Nardi e Barbara d'Urso. Tra vacanze insieme e commenti piccanti sui social, in tanti hanno pensato che tra l'ex gieffino e la bella conduttrice fosse nata una love story, eppure oggi ci pensa lo stesso Filippo a spazzare via i pettegolezzi. Il rapporto si sarebbe fermato ad essere una semplice amicizia. "Non c’è mai stato nemmeno un bacio", assicura.

Nardi ne parla a 'Non succederà più', programma radiofonico in onda su Radio Radio. L'occasione è il riferimento della conduttrice Giada Di Miceli ad una vecchia intervista, molto sibillina, rilasciata dallo stesso Filippo. "Noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo però e non il nostro insieme - precisa lui oggi - Io ho detto che vorrei convivere con la persona con cui sto insieme, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei, invece, ha detto che non ci pensa neanche e ci siamo messi a scherzare...". La simpatia tra i due, insomma, si sarebbe fermata ad essere tale, senza sfociare in un flirt vero e proprio. Anche perché Nardi non fa mistero del timore che vivrebbe ad avere accanto una donna come Barbara. Colpa dell'età e dei dodici anni di differenza? No. Le paure riguardano probabilmente la forte personalità della presentatrice napoletana. "Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì - precisa - Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. Siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate. Se trova domani l’uomo della sua vita io sono felice per lei, non sono invidioso".

