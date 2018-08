Filippo Nardi: "Ho sofferto di depressione, ma non è stata colpa del Gf"

Non tutti riescono ad accettare l'oblio televisivo dopo un grande successo, ma per Filippo Nardi, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, tornato alla ribalta quest'anno sull'Isola dei Famosi, non è stata quella la causa di un malessere profondo con cui ha dovuto fare i conti.

L'ex gieffino si è trovato ad affrontare una situazione economica molto difficile, coincisa con la fine di una relazione importante da cui è nato suo figlio Zack. Un momento drammatico, come racconta al settimanale Chi: "Ero stato catapultato in un mondo che non era il mio, ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l'affitto e mantenere mio figlio. Era frustrazione ma non per il Gf".

"E' successo intorno al 2008 - spiega - quando c'è stato il crollo degli immobili e il lavoro ha iniziato a scarseggiare. Così sono andato a vivere in Romagna per fare i conti con me stesso. Ma quando ho capito che Zack aveva bisogno di me, mi sono trasferito vicino a lui, poco fuori Firenze. Ho venduto le cose più care che avessi. Ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars, rinunciai a fare la spesa".

Piano piano si è rialzato, poi è arrivata l'Isola dei Famosi, fondamentale per lui: "Volevo rimettermi in gioco e lasciare dei bagagli emotivi. Ho trovato il coraggio di guardare in faccia alcuni errori, come la fine della storia più importante della mia vita e di chiedere scusa a mio figlio per le mie mancanze".