Filippo Nardi si confessa. "A mio figlio ho chiesto: insegnami a fare il padre"

Un trauma subìto a 9 anni, quando il suo papà è andato via di casa: da quella volta per Filippo Nardi è iniziata una bella sfida. E' questo quello che l'ex naufrago ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin durante la trasmissione Verissimo. Non solo, Filippo Nardi, conosciuto per il suo carattere duro e spigoloso, ha raccontato del suo rapporto con il figlio Zack e di cosa farà in futuro.

Le prime parole che Filippo Nardi ha detto al figlio

"Gli ho chiesto insegnami a fare il padre, insegnami tu quando sbaglio, io non l'ho mai fatto prima il padre". Sono state queste le prima parole che Filippo Nardi, già concorrente del Grande Fratello, poi Iena e infine naufrago in Honduras, ha rivolto al figlio che a sua volta gli ha chiesto di essere felice. Una prima lettera Filippo Nardi l'aveva già scritta sull'Isola: lontano dagli affetti più cari è stato più facile per lui guardare dentro di se e così stato.

Cosa è mancato nel rapporto con il figlio?

"Quello che mi è mancato di più è stata la quotidianità con lui" ha raccontato ancora Filippo Nari a Silvia Toffanin. Una quotidianità nel rapporto tra padre e figlio che è la stessa quotidianità che lui stesso avrebbe voluto vivere con suo padre. Adesso, nonostante Filippo e suo figlio Zack vivano a pochi chilometri di distanza si vedono molto raramente: anche su questo Nardi vorrebbe porre rimedio.