Fiordaliso, lite furiosa col capotreno per 'colpa' dei cani: "Non voglio venire alle mani"

Marina Fiordaliso racconta su Twitter una lite avuta questa mattina con un capotreno. La cantante stava viaggiando in un convoglio insieme ai suoi cani, due chihuahua, quando l'addetto delle ferrovie le ha fatto notare che gli animali erano sprovvisti di museruola e biglietto.

La lite tra Fiordaliso e il capotreno

"Sto litigando ferocemente con un capo treno che dice che i miei 'ciwi' devono pagare il biglietto e che devono avere la museruola", scrive in un tweet, "quando i cani di piccola taglia sul treno non pagano. Ora parte la lite furibonda. già il mio treno era in ritardo ed ho preso un locale". "Fatti valere, Fiorda! - le risponde l'amica Rita Dalla Chiesa - La museruola a quelle due pulci?".

Poco dopo, la cantante fa sapere di aver acquistato due biglietti per i suoi amici a quattro zampe, ma annuncia che farà reclamo perché "il regolamento dà ragione a me". "Ho pagato 34 euro per il tratto Arezzo-Roma. E NON DOVEVO PAGARE. Trenitalia, qui siamo alla follia. Ora farò reclamo. Non ho voglia di venire alle mani". E ancora: "Io ho pagato 14 euro di biglietto per l'unico treno che mi portava a Roma. I miei due chihuahua 34.50. Non state bene".

Al momento lo staff social di Trenitalia non ha ancora ai messaggi dell'artista.