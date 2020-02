Fiorella Mannoia super sexy col fidanzato Carlo Di Francesco (FOTO)

Qualcosa ci dice che Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco stanno lavorano ad una nuova collaborazione musiale. L'indizio arriva da Instagram, dove la cantante si mostra accanto al compagno in scene di vita quotidiana. Un atteggiamento fino ad oggi bandito, proprio in virtù dell'estrema riservatezza con cui la coppia è solita vivere il proprio amore.

Fiorella Mannoia con il fidanzato Carlo Di Francesco

Ed ecco invece all'improvviso una Mannoia molto "social" (e molto sexy). Qualche giorno fa l'artista ha pubblicato una foto di coppia in lavanderia: "Un giorno comune" è la didascalia a corredo. Ieri, invece, uno scatto dove si mostra sdraiata come una sirena su un'automobile mentre Francesco è intento a mettere benzina: "E dopo la lavanderia... la benzina!", scrive ancora. Da notare la femminilità innata di Fiorella, vestita dal candore di un abito bianco (da sposa?), inondata dai riccioli rossi e intenta a mettere a favor di telecamera la sua spalla nuda.

La storia d'amore tra Fiorella Mannoia e il fidanzato Carlo Di Francesco

Che cosa avranno in serbo i due artisti? Chissà, forse è alle porte un duetto. Una collaborazione, in fondo, sarebbe il degno traguardo di un amore lungo più di dieci anni. Francesco, 25 anni più giovane, è il suo produttore e arrangiatore, nonché professore della scuola di 'Amici di Maria De Filippi'. La storia va avanti tempo, ma solo oggi i due la vivono alla "luce del sole".

Qual è il segreto di un amore così longevo, capace di superare anche la differenza d'età? "Siamo aperti, non chiusi - ha confidato lei - Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai". E ancora: "Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda".