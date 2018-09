La nuova vita di Flavia Vento: “Sono casta da tre anni”

(Flavia Vento si racconta a Pomeriggio Cinque)

Flavia Vento è tornata in tv per raccontare la sua nuova vita all’insegna della castità e di una concezione dell’amore totalmente diversa dal passato.

“Quando hai vent’anni, sei bella e fai la modella, hai tantissimi corteggiatori, poi capisci che di persone serie ce ne sono veramente poche”, ha ammesso davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque.

“Ti rendi conto che troppi uomini prendono in giro noi donne, ho amiche che pensavano di aver incontrato l’amore della propria vita per poi scoprire che venivano tradite quotidianamente”, ha aggiunto ancora la showgirl che adesso ha detto basta agli uomini interessati solo ad avventure occasionali: “Per me deve esserci uno stimolo mentale, devo fare l’amore. Non mi accontento più di fare solo sesso”.