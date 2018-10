Guai con il fisco per Flavia Vento: “Sono piena di multe, non le pago da dieci anni”

(Flavia Vento racconta la sua situazione con il Fisco a Domenica Live)

Nell’ultima puntata di ‘Domenica Live’ Flavia Vento ha ammesso di avere qualche conto in sospeso con il fisco.

"Mi è arrivata una cartella abbastanza alta. In passato ho preso un po' di multe, ma in quel momento non potevo pagarle”, ha raccontato la showgirl nel salotto di Barbara d'Urso: “Dopo dieci anni mi è arrivato un conto di circa 30mila euro, ma sono multe... non sono tasse”.

“Vorrei chiedere all'Agenzia dell'Entrate come è possibile che da una multa di 148 euro del 2008, si arrivi a pagare 5mila euro. Ne ho circa una ventina da pagare”, ha aggiunto ancora Flavia nell’ambito di uno sfogo che non ha incontrato l'appoggio degli opinionisti presenti e della stessa conduttrice: “Se guidi e parcheggi male, lo capisci che il problema sei tu e non Equitalia?".