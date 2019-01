Flavio Briatore: "Niente università per mio figlio, lo formerò io. Non mi serve un laureato"

Flavio Briatore torna a parlare del figlio Nathan Falco, nato otto anni fa dall'amore per l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. Lo fa in un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', in cui confida qual è la formazione che intende proporre al bambino, una volta che sarà diventato adolscente. A fare scalpore, in particolare, il fatto che l'imprenditore e manager di successo abbia deciso di non mandare Nathan all'università: "Sarò io a formarlo", spiega.

"Falco sa che a 14 anni andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Non può mica restare a Montecarlo a vita - afferma Briatore - Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me. Se volesse fare l’università? Non ne vedo la ragione: sarò io formarlo. Se uno ha una vocazione deve essere libero di assecondarla, ma a me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi serve un commercialista o un avvocato lo chiamo e gli pago la parcella".

Stando a quanto afferma il patron del 'Billionaire', il piccolo Falco già si guarda intorno rendendo si conto della responsabilità che gli spetterà da aldulto. "Lui si guarda intorno già adesso e capisce che c’è tanta gente che lavora con noi: sa che avrà una responsabilità anche lui. Io lo sto crescendo mostrandogli l’importanza di un buon team. Se lavori bene, vieni pagato molto bene, se non lo fai sei fuori. È meritocrazia e nulla di più… Non esiste la fortuna: esistono i sacrifici, l’impegno".

E sull' ex moglie Elisabetta, con cui si è lasciato a fine 2017 dopo quasi 10 anni di matrimonio, dice: "Siamo due bravi genitori, focalizzati entrambi su nostro figlio. Restiamo una famiglia e Falco cresce sereno e amato".