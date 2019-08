Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, ricoverata in ospedale

"Un'estata alternativa, fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene. Grazie a Dio". Così Flora Canto, 36 anni, annuncia di essersi sottoposta ad un'operazione. Lo fa sui social, dove si immortala seduta sul letto d'ospedale, mentre sfoggia un radioso sorriso. La conduttrice non chiarisce quali sono i motivi che l'hanno portata alla degenza, ma lascia intendere che tutto si è risolto per il meglio.

"Dopo dieci giorni, finalmente si esce", scrive Flora, compagna da cinque anni di Enrico Brignano, da cui ha avuto la figlia Martina, 2 anni. "Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi. Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. Bracci per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi". Quindi il ringraziamento al compagno: "La mia dolce metà ha cercato di starmi accanto pur compensando la mia assenza a casa. Ti amo Enrico Brignano". Una dichiarazione d'amore a cui risponde poco dopo anche Brignano stesso: "Ti amo anche io, sempre accanto a te".

"Ed ora - aggiunge - tanto riposo per arrivare al meglio a quell'esperienza lavorativa (per ora top secret) che mi aspetta a settembre. Se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate. Ora mi godo la mia topolina (Martina, ndr), che è senza dubbio la mia cura migliore. Buona vita a tutti".