Flora Canto, un'estate difficile per problemi di salute: "Il peggio è passato"

Con un post su Instagram, ad agosto, Flora Canto aveva fatto sapere di aver trascorso un'estate tra flebo e digiuni a causa di problemi di salute per cui ha dovuto sottoporsi a un intervento. Ora che sta bene ed è tornata in tv - nel cast di 'Tale e Quale Show' -, l'attrice spiega meglio cosa è successo.

"Ho tolto la colecisti, l'appendice e un'ernia - fa sapere a Diva e Donna -. Il fegato me l'hanno lasciato, ho pensato che lo devo 'dare' a Tale e Quale Show. Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato. Sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi 'The show must go on'".

La sua forza è la famiglia, l'amore per Enrico Brignano e la gioia che la figlia Martina ha portato nella loro vita. "Ora la nostra vita è a tre - spiega - ma questo ci ha dato quel valore aggiunto che lega la coppia. Se i genitori sono bravi a equilibrare i rapporti e la quotidianità si può raggiungere anche la perfezione. La vita a tre se gestita nel modo giusto è straordinaria". Manca solo il matrimonio. Lei non dice no, ma c'è un dettaglio importante: "Me lo chiedono tutti, non posso farmi la proposta da sola".